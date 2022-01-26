بعد "موسى".. هل يشارك الطفل منذر مهران مع محمدرمضان في"المشوار"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نجاح الطفل منذر مهران في تقديم شخصية الفنان محمد رمضان بمرحلة الطفولة، في كليب أغنية "مصباح علاء الدين"، ومسلسل "موسى"، جدد السؤال حول مشاركته في مسلسل "المشوار" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وخاصة مع إعلان الشركة المنتجة عبر صفحتها في موقع "فيسبوك" عن حاجتها لطفل يتراوح عمره بين 8 و11 سنة.

المحامي محمد مجدي والد الطفل الموهوب، قال في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "منذر بالفعل شارك في تجارب الأداء، ونال إعجاب مساعدي المخرج محمد ياسين".

وتابع: "للآسف لم يصلنا اتصال من الشركة المنتجة، بخصوص اختياره".

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "المشوار" في نوفمبر الماضي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن بحثها عن طفل يجيد التمثيل ولعب كرة القدم، وكتبت: "تجارب أداء لمسلسل في رمضان 2022 قصة محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.. نبحث عن طفل يجيد التمثيل ولعب كرة القدم، وعمره بين 8 و11 عاماً".

وأضافت الشركة المنتجة للمسلسل: "يرجى إرسال: (البيانات الشخصية: الاسم والسن ورقم الموبايل وصور حديثة وشو رييل أو مشاهد تمثيلية وفيديو أثناء لعب كرة القدم)، وستتم مراجعة البيانات والاختيار وتحديد موعد للمقابلة".

الفنان محمد رمضان بدأ الشهر الماضي تصوير المسلسل، الذي حمل اسما مبدئيا "المشوار"، وتداول رواد صفحات فيسبوك، مقاطع فيديو من كواليس التصوير في حديقة الحيوان، وظهر خلالها مع الفنانة دينا الشربيني، ومعهما طفل.

مسلسل "المشوار" تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وبطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم.