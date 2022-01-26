ساندي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة ساندي، إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت ساندي، في "ستوري" عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "الملل هيقتلني، وتكسير الجسم هيقتلني برضو، جالي كورونا من البنزينة، الراجل عطس جنبي".

وطرحت الفنانة ساندي، في مطلع العالم الجديد 2022، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "في اللالا لالا"، على موقع "يوتيوب".

أغنية ساندي الجديدة "في اللالا لالا" تم تصويرها في فرنسا، من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، ميكس وماستر ماهر صلاح، من إنتاج شركة "Talent Beats تالنت بيتس" لمالكها وليد منصور.