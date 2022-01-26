مي عز الدين تنشر هذا الدعاء.. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة مي عز الدين، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، دعاء "حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".

فيما علّق عدد من نجوم الفن على منشور مي عز الدين، وبينهم فيفي عبده وكتبت: "‏ربنا يحفظك ويديكي كل اللي أنت عاوزاه يا رب"، ومحمد رحيم كتب: "ربنا يحفظك ويبارك فيكي ويسعد أيامك ويحققلك كل ما تتمنى يا مي"، ونور قدري وعزوز عادل وغيرهم.

وأثارت الفنانة مي عز الدين، قلق جمهورها، في بداية العام الجديد 2022، بعد كشفها عن إمكانية إجرائها عملية جراحية، وكتبت عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام": "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12، لو استمرت عملية بإذن الله.. أنا واخدة مسكنات قوية، ولسه هنام دلوقتي من الوجع طول الليل.. يا رب بكرة متستاهلش عملية".

واقتحمت الفنانة مي عز الدين مؤخرا، عالم "تيك توك"، واختارت الفيديو الخاص بقاتلة زوجها بالسم ليكون الأول لها، والذي يسألها فيه أحد الأشخاص عن كيف قتلته، فتجيب بالسم، ليبدي استغرابه من وجود كدمات في وجهه، لترد عليه بأنها من قامت بذلك لأنه رفض أن يبتلع السم، وعلقت: "باكورة أعمالي في تيك توك، دي هتبقي ظيطة.. اضحك لتنسى همومك وتوكل على الله".

كان أخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج إبراهيم فخر، بطولة محمود عبدالمغني، نيقولا معوض، سوسن بدر، أحمد خليل، صفاء الطوخي، مي سليم.