"دلال كانت خايفة".. يحيى الفخراني يكشف كواليس أول أعمال دنيا سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شئهد عام 2001 أول ظهور فني للفنانة دنيا سمير غانم، وشاركت مع الفنان يحيى الفخراني، ووالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة".

الفنان يحيى الفخراني خلال ظهورها في رابع أجزاء حواره مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، تحدث عن موقف الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، من مشاركة "دنيا"، التي قدمت في المسلسل أيضا دور ابنتها.

الفنان يحيى الفخراني، تحدث قائلا: "مامتها كانت خايفة عليها جدًا، فقلت لها سيبيها أنتي كده بتلخميها، وأنا لقيت (دنيا) موهوبة، قلت لها خليكي معايا وتابعتها بعدها وهي بنت ذكية".

مسلسل "العدالة وجوه كثرة" من تأليف الكاتب مجدي صابر، وإخراج محمد فاضل، وشاركت في بطولته الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والراحلين حسين الإمام، وزجمال إسماعيل، وأحمد زاهر، وعرض عام 2001.