"حقها في رقبتي لحد ما أموت".. ماذا قالت شقيقة سعاد حسني في ذكرى ميلادها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت جانجاه عبد المنعم، شقيقة النجمة الراحلة سعاد حسني، رسالة للسندريلا عبر "الخليج 365"، في ذكرى ميلادها، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 26 يناير عام 1943.

وقالت شقيقة سعاد حسني في ذكراها: "وحشتينا كلنا.. وحشتني أوي.. وحشتني ومش بتفارق خيالي ولا قلبي من لحظة ما سافرت لندن قبل وفاتها بـ4 سنوات، لم تأتي مصر من حينها وكنت أتواصل معها بشكل شبه يومي باستثناء فترة دخولها المصحة".

أضافت: "حقيقة ما حدث لسعاد حسني الآن الجميع يعرفها، سعاد أخذت حقها عند الرأي العام خلاص، ومحدش دلوقتي بيقول إنها انتحرت والكل يعرف من قتلها، لكني مازلت أبحث عن حقها بالقانون والقضاء.. مازالت لها حق في رقبتي لحد ما أموت".

اختتمت: "يكفي سعاد حسني أنه رغم مرور نحو 21 عاما على وفاتها إلا أن الجمهور مازال يتذكرها.. سعاد حسني موجودة، روحها مع الناس وشباب لم يعيشوا فترة فنها ونجاحها، الله يرحمها".

سعاد حسني من مواليد 26 يناير 1943، ولدت في حي بولاق بالقاهرة لعائلة فنية، والدها محمد حسني البابا الذي كان من أكبر الخطاطين، وهي شقيقة المطربة نجاة الصغيرة، عملت في الفن وهي طفلة صغيرة مع بابا شارو، واكتشفها للسينما عبد الرحمن الخميسي، ثم عملت في أدوار متعددة، وحين فاقت شهرتها الآفاق لقبت بسندريلا الشاشة العربية، ونافست الفنانة فاتن حمامة في أن تكون نجمة القرن العشرين، واستطاعت بخفة أن تقدم مسيرة من الغناء والتمثيل والاستعراض جعلتها ملكة في قلوب الجماهير، وتوفيت السندريلا في ظروف غامضه بلندن، تاركة ورائها تاريخا طويلا لا يمكن نسيانه، وذلك في 21 يونيو 2001.