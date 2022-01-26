مي سليم: اعتذاري عن أدوار كثيرة "مش تناكة" وأصبحت أكثر نضجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة مي سليم، إن خطواتها الفنية تشهد تقدمًا وبناء خطوات متتالية، مرجعة ذلك إلى تطوير الذات والعمل على نفسها طول الوقت.

أضافت سليم، خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أنه في بادئ الأمر كان انطباع الناس عنها أنها مغنية وليست ممثلة، وأنها استغرقت وقتًا حتى تثبت نفسها كفنانة، وأن حظها قادها إلى أن تكون باكروة أعمالها السينمائية فيلم من العيار الثقيل وهو "الديلر"، الأمر الذي كان في ذات الوقت مسئولية مثلت دفعة لها للاستمرار.

تابعت: "مكانش ينفع أبدأ بداية قوية ومكملش، لكني أصريت أكون مستمرة وموجودة، وفيه نضج وتغير كبير في طبيعة الأدوار وأصبحت صعبة لأني ماحبتش أن أكون محصورة في أدوار بعينها في أدوار الفتاة اللطيفة فقط".

أكملت: "بدور على الأدوار اللي أكون حساها أكتر ونضجت فيها أكتر مش مجرد فكرة التواجد، والناس بتقول لي أنتي بتعتذري عن أدوار كتيرة، س والله مش تناكة خالص بس طبيعة المرحلة، واستحالة تكون تناكة خاصة لما أكون أم وعليا مسئولية لأن الشغل أكل عيشي".

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.