سام أصغري يساند بريتني سبيرز في أزماتها.. بهذه الطريقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يركز عارض الأزياء سام أصغري، خطيب مغنية البوب الأميركية بريتني سبيرز، على إخراجها من الحالة النفسية الصعبة، التي كانت تعيشها خلال الفترة الماضية، بسبب خلافاتها الطويلة مع والدها بسبب أزمة الوصاية.

وأخذ أصغري خطيبته في رحلة خاصة لجزيرة ماوي، لقضاء بعض الأوقات الرومانسية الخاصة، وهو ما كشفت عنه مغنية البوب الأميركية، مؤخراً، عبر حسابها بموقع “إنستغرام”.

وتظهر إحدى الصور، التي نشرتها بريتني، الزوجين وهما يستمتعان بأشعة الشمس أمام التلال العشبية والمحيط الجميل، وعلقت عليها قائلة: “ها أنا وسام أصغري في ماوي”.

كما نشرت المغنية البالغة من العمر 40 عاماً مقطع فيديو قصيراً، حيث يبدو أنها توقفت في منتصف منظر استوائي.

وفي وقت سابق، قال أحد المطلعين المقربين من الزوجين لـ”People”: “هناك الكثير من الكراهية تجاه عائلتها، كل ما أرادته هو أن تتخلص من الوصاية وتكون سعيدة”.

وتابع المصدر: “أصغري يبذل قصارى جهده لإلهائها عن كل هذه الدراما، إنه يحاول مساعدتها على التخلص من كل الكراهية”.

ويبدو أن مغنية البوب الأميركية، وخطيبها؛ يركزان خلال الفترة الحالية على الاستعداد لحفل زفافهما، خاصةً أن سام يعد الشخص الذي تثق به في الوقت الحالي.

وكشف مصدر مقرب من بريتني سبيرز أنها، حتى الآن، لا تنوي دعوة عائلتها لحفل زفافها، وأضاف: “لا يسع بريتني الانتظار لتتزوج سام وتبدأ حياتها حقاً، فهي سعيدة جداً لأنها ستتمكن أخيراً من اتخاذ هذه القرارات”.

وكانت سبيرز قد تزوجت مرتين من قبل: الأولى عام 2004، حينما تزوجت من صديق طفولتها جيسون ألكسندر في لاس فيغاس، لكن سرعان ما أنهيا الزواج. وفي وقت لاحق من العام نفسه، تزوجت الراقص كيفن فيدرلاين، وأنجبت منه طفلين، ثم انفصل الزوجان عام 2007.