بريانكا شوبرا.. هل تنسحب من فيلمها القادم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجمة الهندية، وملكة جمال العالم السابقة، بريانكا شوبرا، وزوجها المغني الأميركي، نيك جوناس، يعيشان حالة من الفرحة، استعداداً لاستقبال طفلهما الأول، ولقضائهما حالياً وقتاً عائلياً جيداً، لن يتوقف عند حصولهما على استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل إن الأمر سيتخطى ذلك من خلال الأعمال الفنية.

وكان قد أعلن الزوجان المشهوران، في بيان مشترك على “إنستغرام”، عن ولادة طفلهما في 21 يناير الجاري، فيما تصدرت النجمة العالمية بريانكا تشوبرا، وزوجها نيك جوناس، عناوين الصحف منذ الإعلان عن ذلك الخبر.

والآن، تنتشر تكهنات بأن بريانكا شوبرا تخطط للانسحاب من فيلمها السينمائي القادم “Jee Le Zara”، وذلك من أجل التركيز على رعاية مولودها الجديد، بينما لا يوجد تأكيد بخصوص ذلك حتى اللحظة.

وتتمتع بريانكا شوبرا بجماهيرية عريضة، فمن الفوز بلقب ملكة جمال العالم إلى كونها نجمة بوليوود، فهي أيضاً تتمتع بموهبة قوية، حيث حققت الكثير من النجومية، من خلال أدائها المذهل ليس فقط في بوليوود، ولكن في هوليوود أيضاً.

وكانت قد ظهرت بريانكا شوبرا، لأول مرة في فيلم “Thamizhan” عام 2002، ثم ظهرت لأول مرة في بوليوود عام 2003، مع “The Hero: Love Story of a Spy”، كما لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام الناجحة، بما في ذلك: “Waqt”، و”Agnipath”، و”Don”، و”Krrish”، و”Barfi”، و”Bajirao Mastani”، و”Dostana”.

وفي حال تم انسحاب بريانكا شوبرا من فيلمها “Jee Le Zara”، لن يكون هذا أول انسحاب لها من فيلم سينمائي، ففي السطور القادمة نلقي نظرة على قائمة الأفلام التي رفضتها بريانكا شوبرا من قبل، بحسب تقارير إعلامية مختلفة:

اعتذرت شوبرا عن مجموعة من الأفلام، منها: “غاجيني” الذي صدر عام 2008، وقام ببطولته عامر خان، و”سلطان” مع سلمان خان، وهو الفيلم الذي جرى إصداره عام 2016، و”بهارات” عام 2019 مع سلمان خان، و”الأيتام” عام 2014 مع أرجون كابور، و”كوكتيل” عام 2012 مع سيف علي خان.

كما انسحبت من المشاركة في أفلام: “مين أور مسز خانا’، الذي طرح عام 2009، وقام ببطولته سلمان خان، و”السباق 2″ عام 2008 مع سيف علي خان وجون أبراهام، و”فاني خان”، عام 2018 مع راجكوما راو، و”ركلة” عام 2014، مع سلمان خان، و”البطلة” عام 2012 مع أرجون رامبال.