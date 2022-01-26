رابح صقر في ألبوم جديد.. إليكم موعد وطريقة طرحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان السعودي، رابح صقر، برنامجاً تأهيلياً، للعودة إلى استقرار حالته الصحية، بعد إجرائه عمليتين في القلب، خلال الفترة الماضية، ومن منطلق بدء عودته تلك فاجأ جمهوره بالكشف عن تفاصيل طرحه ألبومه الجديد “رابح 2022″، مبيناً أنه سيتخذ شكلاً جديداً في الطرح على العكس من ألبوماته الماضية.

وغرد رابح صقر، عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً إنه جرى الاتفاق مع الشركة المنتجة للألبوم على أن يكون الطرح أغنية كل شهر، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بطرح أول أغنية يوم 2 فبراير المقبل، على أن تكون الثانية في الثالث من مارس المقبل، والثالثة في الرابع من أبريل المقبل.. وهكذا.

وبين صقر أن هذه طريقة جديدة في تسويق الألبوم، مشيراً إلى أن ظروفه الصحية، هي التي تحكمت في أن يكون طرح الألبوم بهذه الطريقة، طالباً العذر من جمهوره، وأن يتقبل ما قرره بهذا الشأن.

وكتب رابح صقر، قائلاً: ‏”حبايبي علشان ظرفي الصحي يحتم علي يكون الطرح بهذه الطريقة.. وأتمنى تعذروني وتقدرون وضعي.. أنتم حبايبي اللي أحبكم”.

وعن وضعه الصحي الحالي، طمأن رابح صقر جمهوره في تغريدة أخرى، قال فيها إنه يمر بمرحلة تأهيل، منوهاً بأن هذه المرحلة أصعب من العمليات التي أجراها، وأوضح أنه يثمن وقفة الجمهور بجانبه، خاصة أنه يمر بفترة من الاكتئاب، التي تعتبر طبيعية بعد أي عملية.

وكتب، مغرداً: “صباح الخير.. حبيت أشكر جمهوري الحبيب أنا أمر بمرحلة تأهيل، وهذه أصعب من مرحلة العمليات، وقوفكم معي في هذه المرحلة يفيدني ويهمني لأني أمر باكتئاب شديد، وهذا أمر طبيعي بعد العمليات، أتمنى أتخطى هالمرحلة بوقفتكم معي، ولا أحتاج الناس السلبية اللي ما يراعون ظروف الناس”.

وكان قد اعتذر رابح صقر، في مطلع ديسمبر من العام الماضي، عن حفلاته القادمة بسبب تعرضه لأزمة صحية، أجرى على أثرها قسطرة في القلب، بسبب أزمة صحية تعرض لها، وكتب في تغريدة له عبر “تويتر”، قائلاً: “جمهوري الحبيب، أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة، وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد.. شكرًا لكل من سأل عني، ولا تنسوني من دعائكم.. الله لا يوريكم مكروه في من تحبون، أحبكم مشتاق لكم”.