ناصر القصبي ينتقد بشدّة صناع فيلم “أصحاب ولا أعز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن السير عكس التيار جذب الفنان السعودي ناصر القصبي، عندما بدأ في تدوين تغريدات له عبر حسابه في “تويتر”، تعليقاً على الجدل المثار بشأن فيلم “أصحاب ولا أعز”، إذ رفض السير بجانب حالة دعم الفنانين لنجوم الفيلم وصناعه، تحصناً من رد فعل الجمهور، وسلك الطريق العكسي بطريقة أثارت دهشة البعض.

وكتب ناصر القصبي، مدوناً كلمات تحمل الهجوم على صناع فيلم “أصحاب ولا أعز”، حيث أشار إلى أنهم استنسخوا الفيلم العربي من نظيره الإيطالي، مبدياً اعتراضه على نسخ الأفلام الأجنبية لنظيرتها العربية.

وأكد القصبي أن فيلم “أصحاب ولا أعز” إيطالي، نسخ بأكثر من لغة، وفي نسخته العربية أحدث جدلاً، غير أن الفيلم لطيف في حواراته وإخراجه، إلا أنه يطرح قضية شائكة سبق أن طرحت، وعقب بأن صنّاع الفيلم يعرفون أن هذا سيكون مثيراً ومشوقاً أيضاً.

وحظي حديث ناصر القصبي بتضامن من جانب البعض، مؤكدين أن حديثه في هذا الشأن صحيح، لكن البعض اتهمه بأنه يقصد إثارة الجمهور ضد منصة نتفليكس، لصالح منصات أخرى، وأن الهدف ما هو إلا جذب جمهور جديد نحو منصات أخرى.

وفيلم “أصحاب ولا أعز” هو أول فيلم عربي تنتجه “نتفليكس”، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير “Perfect Strangers”، وتدور الأحداث حول سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار، التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

يذكر أن الفيلم الإيطالي “Perfect Stranger” حقق رقماً قياسياً، في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم، بإجمالي 18 نسخة، لتصبح هذه النسخة هي الـ19.