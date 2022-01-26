كاظم الساهر يعلن عن جولة غنائية في الولايات المتحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم العراقي، كاظم الساهر، جمهوره بالكشف عن جديده الفني في الفترة المقبلة، وتحديداً الحفلات التي ينتظرها جمهوره، لكنه كشف هذه المرة عن جولة غنائية سيقوم بها في الولايات المتحدة الأميركية، على أن تبدأ في 11 مارس المقبل، وتنتهي في الأول من أبريل المقبل.

وشارك كاظم الساهر الجمهور بوستر دعائياً، تضمن الكشف عن تلك الجولة الغنائية، التي تقام في عدة ولايات، وسط تفاعل كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، وحديث بين الجاليات العربية في أميركا، لحضور تلك الحفلات.

وتقام أولى حفلات كاظم الساهر في ولاية هيوستن، وذلك يوم 11 مارس المقبل، فيما تقام الحفل الثانية في 12 مارس بولاية لوس أنجلوس، أما ثالثة الحفلات فتقام في ولاية شيكاغو يوم 18 مارس.

وتتضمن أيضاً حفلاً غنائياً في العاصمة واشنطن يوم 25 مارس المقبل، بينما يقام حفل ضخم آخر يوم 26 مارس في ولاية نيوجيرسي، ويختتم قيصر الغناء العربي جولته الغنائية بحفل يقام في ولاية ديترويت، يوم 1 أبريل المقبل.

ولم يكتفِ الجمهور بالتفاعل معه عبر تعليقات تمنوا فيها نجاح جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية، بل طالب البعض بأن تكون هناك حفلات أخرى في دول عربية، تكون من خلال جولة له أيضاً.

وعاد كاظم الساهر لممارسة نشاطاته الفنية، بعد وفاة شقيقه الأكبر علي جبار السامرائي، وذلك بعد مروره بأزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية، حتى رحل متأثراً بها في مطلع يناير الجاري.

يذكر أن كاظم الساهر كان على موعد مع جمهوره في دبي، حيث أحيى حفلاً غنائياً شاركته فيه النجمة اللبنانية نجوى كرم، وذلك يوم 14 يناير الجاري، حيث قدم كل منهما باقة من أجمل أغانيهما القديمة والجديدة.