باريس هيلتون تستعد للأمومة.. هذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المغنية وعارضة الأزياء الأميركية، باريس هيلتون، عن خطط عائلتها المستقبلية، قائلة أن تكون أماً هي “أولويتها القصوى”، منذ زواجها من كارتر ريوم، في نوفمبر 2021.

وقالت نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 40 عاماً، لـ”E! News ‘Daily Pop”: “إنجاب طفل هو بالتأكيد إحدى أولوياتي القصوى.. لا يمكنني الانتظار”.

وأضافت هيلتون، أيضاً، أنها تود أن يكون لها “طفلان أو ثلاثة”، وقالت: “أريد توأمين أولاً، لا أعلم أنه من الصعب أن أقول.. كنت أتمنى دائماً أن يكون لديَّ أخ أكبر؛ لأنني أشعر بأنه إذا كان ذلك فسوف يحميني، وأشياء من هذا القبيل في المدرسة”، وأوضحت كذلك أنها ربما تريد صبياً أولاً.

وكانت هيلتون قد كشفت في وقت سابق، في يناير 2021، أنها بدأت عملية الإخصاب خارج الرحم (IVF)، للتأكد من أن لديها “توأمين صبياً وفتاة”.

وفي حديثها عن زوجها رجل الأعمال ريوم، قالت هيلتون: “لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة، إنه كل شيء بالنسبة لي”، مضيفة أن حفل زفافهما “حلم أصبح حقيقة”.

وعقدت هيلتون وريوم قرانهما في حفل فخم لمدة ثلاثة أيام، في نوفمبر 2021، تلاه شهر عسل لمدة سبعة أسابيع.

واختارت هيلتون 11/11 ليكون يوم زواجها، وهذا الرقم هو المُفضَّل لديها، حيث من الشائع عنها أنّها تتبع عادةً غريبةً، هي تمني أمنية كلما دقت الساعة 11.11، ولم يتم توضيح السبب وراء هذا الاعتقاد من قبل.

وأُقيم حفل الزفاف الفاخر بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، وصرَّح مصدر مقرَّب من هيلتون لمجلة “E! News”، بأنَّها اختارت فستانها الأبيض قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، وفي وقت متأخر للغاية.

وتشتهر هيلتون على نطاق واسع ببرنامجها لتلفزيون الواقع “The Simple Life”، حيث تخلصت هي، والممثلة الاجتماعية الشهيرة نيكول ريتشي، من سيارات الليموزين للسفر إلى أميركا على متن حافلة “Greyhound”.