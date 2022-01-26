هل تدخل ريهانا القفص الذهبي في 2022؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجمة ريهانا، وحبيبها المغني آيساب روكي، يخططان للزواج في العام الجاري 2022، حيث يستعد الثنائي لإقامة حفل زفاف لم يتم تحديد موعد نهائي له بعد.

وأثارت ريهانا وروكي تلك التكهنات، بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على علاقتهما، التي بدأت مطلع سبتمبر من العام الماضي، وتحديداً عندما ظهرا معاً في حفل Met Gala.

ووفق مصادر مقربة من أسرة ريهانا، وعدد من أصدقائها، فإن تكهنات زواج الثنائي الموسيقية باتت قوية بعد حديث عن وجود طفل قادم لهما، فيما ذكرت إحدى وسائل الإعلام، نقلاً عن أصدقاء النجمين: “وجود طفل وحفل زفاف على قائمة مهام الثنائي لعام 2022”.

وقال مغني الراب الأميركي آيساب روكي، واسمه الحقيقي رحيم مايرز، إن ريهانا “حب حياته”، بينما يقال إن أصدقاء وعائلة ريهانا، يراهنون على موعد إعلان خطوبتهما مع أخبار عن الطفل.

وفي حين قيل إن “كليهما على استعداد للقيام بتلك الخطوة”، فقد تحدث البعض أن روكي لا يهتم كثيراً بشكليات العلاقة، أو وضع تصنيفات عليها، وأيضاً قيل إن ريهانا أكثر تقليدية مما يعتقده الناس.

يذكر أن ريهانا وروكي، التقيا لأول مرة في عام 2011، عندما تعاونا في أغنية Cockiness Love” It”، التي أداها في حفل MTV Video Music Awards.