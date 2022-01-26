لمحبي الفنان محمد عبده.. إليكم هذا الخبر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الذي تشهد حفلاته الغنائية حضورًا جماهيريًا كبيرًا، يحضر الفنان السعودي محمد عبده مفاجآت فنية عديدة لجمهوره. وتم الكشف مؤخرًا عن جديده على الصعيد الغنائي.

ويتعاون محمد عبده، في أغنيته الجديدة، مع الملحن والموسيقار السعودي المعروف ناصر الصالح، حيث جرى العمل على أغنية بعنوان “كثير اشتقت”، وسط تفاعل الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أعلن عن انتظاره وحماسه لجديده.

وقال حساب خاص بأعمال ناصر ا‏لصالح، في تغريدة له عبر “تويتر”، إن ثلاثي ‎الأماكن والجديد القادم من ألحان ناصر الصالح، وكلمات ‎منصور الشادي، وتوزيع ‎عمرو عبدالعزيز، سيكون جاهزاً بصوت وإحساس فنان العرب محمد عبده وذلك في رائعة كثير اشتقت ‎قريباً”.

وتعاون ناصر الصالح، مؤخراً، في ألبوم الفنان راشد الفارس، الذي يتضمن 21 أغنية من بينها: “روحين، الغايب، هذا اليوم، خلهم يدرون، الحب مالي، بيت ليلة، باسم الجروح، خلص دواي، وهانت العشرة”.