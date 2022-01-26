مي فاروق تحصد النجاح مع لايف ستايلز ستوديوز.. مليون مشاهدة في أيام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة المصرية مي فاروق الجديدة “اديني حب” أكثر من مليون مشاهدة بعد 4 أيام فقط من صدورها على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

واحتفلت “لايف ستايلز ستوديوز” مع المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بهذه المناسبة، إذ قالت صفحة الشركة: “مليون مشاهدة لأغنية اديني حب في أربعة أيام”.

أغنية “اديني حب” من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع احمد ابراهيم. ونقلت مي فاروق من خلال الأغنية موضوعاً من صلب الحياة عن الكذب واطلاق الوعود الكاذبة التي تقضي على العلاقات العاطفية والإجتماعية، وتُؤدي الى جرح الآخرين دون مراعاة للمشاعر الإنسانية.

يذكر أن كليب أغنية “اديني حب” حمل توقيع المخرج فادي حداد الذي ترجم الأغنية الى صورة مؤثرة عكست أجواء الأغنية بتفاصيلها.