فيلم من بطولة عادل إمام ويسرا تبرأ منه مؤلفه وإعتزل الكتابة للسينما نهائيًا.. لن تصدق ماذا فعل فيه البطلان؟ – (تفاصيل صادمة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 11:50 صباحاً - كشف السيناريست المصري القدير محمد جلال عبد القوي عن سبب اعتزاله كتابة الأفلام السينمائية قبل 33 عامًا، بعدما انتهى من كتابة الفيلم الشهير “المولد” الذي لعب بطولته الزعيم عادل إمام والفنانة المصرية يسرا.

وأكد السيناريست المصري خلال لقائه ببرنامج “90 دقيقة” الذي عرض عبر شاشة المحور المصرية، أن صناع الفيلم طلبوا منه تعديل النهاية، وبدلًا من الانتقام من البطل بسبب بعض الجرائم التي ارتكبها، تركه يهرب مع حبيبته، لافتًا إلى أنه قام بتعديل النهاية فعلًا لكن رغمًا عنه، وقدمها بطريقة تخالف قناعاته.

عادل إمام وعبد الله فرغلي في “المولد”

كواليس تغيير نهاية فيلم “المولد”

وأوضح محمد جلال عبد القوي أنه من الطبيعي أن يُعاقب البطل في الفيلم بعد ما فعله بمن حوله، وتسببه في مقتل البعض، لكن منتج العمل وقتها طلب منه تعديل النهاية، خاصة وأن الجمهور غير معتاد أن يرى عادل إمام تتم معاقبته أو قتله في أفلامه، بل ينتصر دائمًا في معظمها، كما أشار إلى أن الأمر تدخلت فيه حسابات إنتاجية بحتة، لكنه قرر بعدها عدم الكتابة مرة أخرى للسينما حتى لا يتكرر هذا الموقف.

عادل إمام ويسرا في أحد المشاهد في الفيلم

فيلم “المولد” من تأليف محمد جلال عبد القوي وإخراج سمير سيف وبطولة عادل إمام ويسرا وأمينة رزق وعبد الله فرغلي وإيمان وأحمد سلامة ومصطفى متولي، وتم إنتاجه عام 1989.

بوستر فيلم المولد – 1989 م

شقيق عادل إمام: الزعيم يستعد لعمل فني مع العائلة.. وهذه هي تفاصيله

من ناحية أخرى، كشف المنتج السينمائي عصام إمام، إن شقيقه الزعيم عادل إمام بخير، نافيًا ما يتم تداوله من شائعات حول تدهور حالته الصحية ودخوله إلي المستشفى، مشيرا إلى أنه يقرأ بعض الأعمال الآن ويستعد لخوض عمل فني مع العائلة.

وقال إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، إن الزعيم يستعد لخوض عمل فني مع العائلة وهو فيلم “الواد وأبوه”، متابعا: “عادل إمام في حالة جيدة ومستمتع بحياته ولا يعاني من شيء وبيلاعب أحفاده ويقرأ عمل فني”.

أضاف: “في موضوع فيلم الزعيم بيقرأه الآن هو (الواد وأبوه)، بيضم الأسرة هو محمد إمام والمخرج رامي إمام والمنتج أنا عصام إمام، وسيقدم فيلم للأسرة المصرية حاجة مميزة”.

الفنان عادل إمام تطارده شائعات المرض والوفاة منذ 4 سنوات، ودائما ما يحرص شقيقه المنتج عصام إمام على نفيها.

وكانت آخر أعمال الزعيم الكبير عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

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