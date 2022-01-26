احتفلت بعيد ميلاده.. ظهور نادر لشقيق رضوى الشربيني “الوسيم” والجمهور: أحلى من أخته ! – (شاهد)

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 09:57 صباحاً - ما زالت الإعلامية رضوى الشربيني تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعدما حرصت على تهنئة شقيقها بعيد ميلاده، ونشرت صورة جمعتهما سويًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ أنه أول ظهور يجمعهما به عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت رضوى الشربيني صورة جمعتها بشقيقها «محمد»، ودونت عليها: «ربنا رزقني بيك نعمة وأخ وسند وضهر، عمر ما حاجة كانت هتعدي من غيرك يا حبيبي، دائمًا جنبي وفي ضهري أخويا وصاحبي وساعات كتير ابني».

وأضافت رضوى الشربيني: «أجدع خال في الدنيا شايل بناتي قبلي، كل سنة وأنت طيب وسعيد وناجح وجدع زي ما أنت، وربنا يجعل دعوات أمي ليك يا حبيبي تسندك وتسعدك، ويخليك لينا كلنا ويديك كل اللي بتتمناه».

تأجيل دعوى وقف برنامج رضوى الشربيني ومفيدة شيحة لـ 13 مارس

من ناحية أخرى، أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى، المقامة من علاء مصطفي المحام، التي طالب فيها بوقف برنامجي “هي وبس” و”الستات ميعرفوش يكدبوا” والتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني ومفيدة شيحة، لتحريضهما على تفكيك وحدة نسيج المجتمع المصري، لجلسة 13 مارس.

واختصمت الدعوى المقامة من علاء مصطفى التي حملت 8547 لسنة 74ق، رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتهم.

وذكرت الدعوى المقدمة من علاء مصطفى المحامي، أن مذيعتي البرنامج اعتادتا في حلقاتهما التحريض ضد الرجال والحط من شأنهم وسبهم وقذفهم ونعتهم بصفات سيئة وبذيئة مما يحث على العنصرية والتمييز لصالح المرأة، كما أنهما أبديا على الملأ كراهيتهما وتنمرهما بالرجال.

وأوضحت: “مما كان وما زال له عظيم الأثر السلبي على الأسر والمجتمع المصري بأكمله والرجال على الأخص مما أدى إلى زيادة في نسب معدلات الطلاق وحدة الصراعات ما بين الرجل والمرأة”.

وأشارت إلى أنه “فمن ثَم يكون الإساءة لجنس معين، أو نوع محدد، هو تكدير للسلم والأمن العام، وهدم الاستقرار وكيان الأسر المصرية المرتبطة”.

من هي رضوى الشربيني؟

يُذكر أن رضوى الشربينى هي إعلامية مصرية، بدأت بتقديم برنامج على قناة المحور، وبرنامج فني على قناة الحياة، وعملت أيضا بالتليفزيون المصري، واستطاعت أن تحقق شهرة كبيرة منذ تقديمها برنامج “هي وبس” المذاع على قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويات رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

كما تقدم رضوى الشربيني، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.

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