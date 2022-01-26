لقطات نادرة للفنانة “ثريا إبراهيم” وهي آنسة في زمن شبابها… أيقونة جمال! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 09:57 صباحاً - ­ تضم قائمة الفنانات اللاتي قدمن أدوار الأم بجدارة على الشاشة الفضية الكثير من الأسماء، منها: أمينة رزق وزوزو نبيل وعلوية جميل وغيرهنّ، من اللاتي قدمن دور الأم بطابعه الطيب والشرير، لكن الفنانة ثريا إبراهيم تميزت بأداء يغلب عليه الطيبة والحنان، وذلك بسبب ملامحها التي كانت تعكس أداءً صادقًا وموهبة كبيرة، بالإضافة إلى بعض الأدوار التي قدمتها في إطار كوميدي.

الفنانة الراحلة ولدت في 3 ديسمبر 1937 بمحافظة الغربية بمدينة طنطا، تزّوجت من رجل خارج الوسط الفني وأنجبت منه بنت تدعى ”إيمان“ و3 أولاد.

كانت الفنانة المصرية الراحلة ثريا إبراهيم عاشقة للفن والتمثيل منذ طفولتها، فرغم احترافها مجال التمثيل عام 1979 إلا أن أولى خطواتها في هذا العالم كانت وهي بنت 13 سنة.

حيث بدأت ثريا إبراهيم مشوارها الفني وهي طفلة، فقد صعدت خشبة مسرح البلدية أو ما يعرف حاليًا بـ“دار الأوبرا“ بطنطا، عندما بلغت من العمر 13 عامًا.

وكانت ثريا وهي طفلة تحرص على أن يكون لها عملاً مسرحيًا كل عام حتى أصبحت الممثلة الأولى بجوار زميلتها الفنانة ”راوية سعيد“ زوجة الفنان رياض الخولي.

وبعد أن أصبحت الفنانة الراحلة ثريا إبراهيم واحدة من أهم نجمات المسرح، قرر زوجها السفر إلى ليبيا لظروف عمل طارئة فقررت الابتعاد عن الساحة الفنّية والسفر برفقة زوجها وأولادها الأربعة.

ورغم استقرارها في ليبيا لسنوات حتى أصبحت ابنتها إيمان على أعتاب المرحلة الجامعية، لم تنس ثريا الفن حتى جاءت الفرصة للعودة مرة أخرى إلى مصر من أجل دراسة ابنتها وهنا عادت ثريا للمسرح.

بعد أن عادت ثريا إلى مصر واستطاعت أن تصعد المسرح مرة أخرى، كما أنها نجحت كذلك في أن تدخل عالم السينما المصرية فأبدعت في أعمال فنية مميزة رغم أدوارها الثانوية إلا أنها تركت بصمة حفرت في ذاكرة الجمهور.

تمتعت الفنانة المصرية الراحلة ثريا إبراهيم بصوت مميز وقدرتها على نطق اللغة العربية الفصحى بطريقة صحيحة جعلتها تدخل عالم الدبلجة وتبدع في أعمال الرسوم المتحركة.

فبجانب النجاح الكبير الذي حققته ثريا في السينما والتليفزيون، نجحت أيًضا في الدبلجة، حيث شاركت في فيلم ”شركة المرعوبين المحدودة“ بدور ”روز“، وفيلم أبطال خارقون، وأطلنتس الإمبراطورية المفقودة وغيرها.

موقف هشام سليم الإنساني مع ثريا إبراهيم

كانت الفنانة المصرية الراحلة ثريا إبراهيم بيتوتية جًدا لا تحب السهرات ولا الحفلات وتفضل البقاء في المنزل باستثناء وجود عمل أو تصوير معين.

ورغم ذلك ففي إحدى المرات التي قررت فيها ثريا قضاء وقت مع أصدقاءها بالوسط الفني، سئلت ما الشيء الذي تتمناه منذ فترة لترد: ”نفسي أحج وربنا يتوب عليا“.

لتفاجئ الفنانة ثريا بالفنان هشام سليم يعطيها مبلغ من المال وقدره 55 ألف جنيه، وطلب منها أن تقوم بحجز تذاكر سفر الحج وأن تدعو الله بما تريد.

رحيل ثريا إبراهيم بعد معاناه مع المرض

الفنانة الراحلة ثريا إبراهيم، رحلت في 18 يناير 2015 بعد معاناتها مع المرض الذي أدخلها العناية المركز حوالي 13 مرة خلال 7 سنوات.

ورغم صداقاتها المتعدد بالفنانين في الوسط الفني إلا أن ثريا عانت من التهميش في مرحلتها الأخيرة، حيث لم يسأل عنها أحد خلال مرضها ولم يحضر أحد من الفنانين العزاء رغم إقامته مرتين إلا الفنانة منال سلامة.

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