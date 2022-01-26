أفكار ومشاهد جريئة.. شاهد ثلاثة أعمال أثارت الجدل لمنى زكي قبل فيلمها الأخير “أصحاب ولا أعزّ” – بالصور والفيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 08:43 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد طرح فيلم “أصحاب ولا أعز” علي منصّة «نتفليكس» والذي آثار الجدل والإنتقادات بشكل كبير بسبب المشاهد الجريئة والأفكار التي تضمنها العمل من سيناريو وحوار جرئ خلال المشاهد بين الأبطال على رأسهم النجمة المصرية منى زكي.

حيث قررت منى زكي، أن تتمرد من جديد على الأدوار «المحافظة – السينما النظيفة» على حد وصف البعض، من خلال فيلم أصحاب ولا أعزّ، بعد أن كانت قد عودت جمهورها على ظهور بأدوار «محافظة»، فدائمًا ما كانت الفتاة الطيبة الرومانسية التي تشبه كثير من المصريات، مثل دورها في «تيمور وشفيقة».

ولكنها ليست المرة الأولى لبطلة العمل الفنانة المصرية “منى زكي” التي تثير فيها الجدل بسبب عمل فني، ومن خلال السطور التالية نرصد لكم أبرز الأعمال التي أثارت الجدل للنجمة منـى زكي في مشوارها الفن

سهر الليالي

بداية منى زكي مع الأفلام المثيرة للجدل كان مع فيلم «سهر الليالي»، عام 2003، عن تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، لقى هجومًا عنيفًا وانتقادات لاذعة فور عرضه، بسبب ما حمله من قضايا ومشاهد اعتبرها الجمهور «جريئة» أكثر من اللازم، مثل الخيانة الزوجية التي جسدها فتحي عبد الوهاب، كما احتوى على مشاهد وصفها الجمهور في ذلك الوقت بـ«الفاضحة».

وهاجم الجمهور أبطال الفيلم، والسيناريست تامر حبيب، وبالتبعية تم الهجوم أيضًا على منى زكي، نظرًا لأنها قبلت المشاركة فيه، حتى ولإن كانت مشاهدها تبدو «عادية»، واعتبر الجمهور الفيلم في ذلك الوقت يهدم القيم المجمتعية، إذ كان أيضًا يضم مجموعة من الأصدقاء ويناقش مشاكل زوجية، لم تلق سوى الهجوم في ذلك الوقت، مثل جيهان فاضل التي كانت تفكر في رجل آخر غير زوجها، وشريف منير الذي كان يعيش رفقة علا غانم دون زواج، وأمور عدة.

أحكي يا شهرزاد

وفي العام 2009 لعبت الفنانة مني زكي دور “إعلامية” في فيلم إحكي يا شهرزاد للكاتب الكبير الراحل وحيد حامد بجانب نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم ناهد السباعي ورحاب الجمل ومحمد رمضان وسوسن بدر وغيرهم.

فور طرح «احكي يا شهرزاد» عصفت الانتقادات بالفنانة، معترضين على مشاهد وصفوها بـ«جريئة» أيضًا رفقة الفنان حسن الرداد، والقصص التي حملها الفيلم.

مسلسل “لعبة نيوتن”

شاركت الفنانة مني زكي في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل “لعبة نيوتن” وحققت نجاحا كبيرا في لفت نظر الجمهور إليها بسبب براعتها في لعب الدور وتلقي العمل ردود أفعال معقولة من قبل الجمهور.

وتدور قصة المسلسل حول زوج وزوجة قررا إنجاب طفلهما في أمريكا بطريقة غير شرعية ليحصل على الجنسية، ولكن تفشل خطتهما لتنقلب حياتهما رأسًا على عقب وتحدث بعدها الكثير من المفاجآت. ولعبة نيوتن بطولة النجوم منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، مايان السيد، قصة وإخراج تامر محسن، وإنتاج سعدي جوهر.

أصحاب ولا أعزّ

وأخيرًا فيلم “أصحاب ولا أعزّ” للفنانة منى زكي والفنان إياد نصار الذي تصدّر محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضه على منصة “Netflix”؛ حيث تعرَّض للعديد من الانتقادات على محتواه وما تضمَّنته أحداثه.

والفيلم المأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير “Perfect strangers” بات هو النسخة رقم 19 التي يتم تقديمها حول العالم من الفيلم الإيطالي الشهير.

الفيلم يدور حول 7 من الأصدقاء، يلتقون على العشاء في ليلة خسوف القمر، لتطرأ إلى ذهنهم فكرة مجنونة، بعدما قرَّروا اللعب من خلال البوح بكل ما يرد إلى هواتفهم خلال تواجدهم معا، وهو ما يتسبَّب في أزمات كبرى، والكشف عن أسرار لم تكن معلومة من قبل.

وفور عرضه تعرض الفيلم لانتقادات كثيرة، دارت في معظمها حول ما احتوى عليه من أفكار يرى البعض أنها لا تناسب المجتمع العربي، وألفاظ لم تكن تسمع في الأعمال العربية من قبل.

كما جاء المشهد الافتتاحي صادمًا للجمهور؛ إذ تظهر منى زكي وهي تتخلى عن ملابسها الداخلية وتخبئها في حقيبتها خلال توجهها وزوجها لزيارة أصدقائهما، وتكشف الأحداث فيما بعد عن ارتباطها عبر الإنترنت بشخص ومحادثته رغم أنها متزوجة من إياد نصار خلال الأحداث.

كما أثار الفيلم انتقادات كبيرة بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس، وهو الفنان اللبناني فؤاد يمين، واتهم الفيلم بالترويج للمثلية الجنسية، إلى جنب ظهور منى زكي بجرأة غير معهودة عليها، خاصة أنها تقدم دور زوجة مصرية.

أما الانتقاد الآخر فهو انتقاد فني؛ حيث أكد الكثيرون أنه مأخوذ نصًّا ومضمونًا عن الفيلم الإيطالي دون إحداث أي إبداع فني أو تغيير لصناعة العرب، حتى يمكن تمييزه عن العمل الأجنبي.

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