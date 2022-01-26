صور.. هكذا احتفلت مي فاروق بعيد ميلاد ابنتها "زينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة مي فاروق، بعيد ميلاد ابنتها "زينة" ونشرت صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت "مي": "كل سنة وإنتي بنتي وحبيبتي وصاحبتي ومامتي، كل سنة وإنتي كل حاجة ليا في الدنيا، كل سنة وإنتي فنانتي المفضلة، كل سنة وإنتي في حضني وسعيدة وناجحة وفرحانة".

وتابعت: "يارب أعيش وأشوفك أنجح وأسعد وأهم الناس يا روحي، عيد ميلاد سعيد يا روح قلبي يا زوزتي، بحبك قد الدنيا كلها وأكتر".

وكانت زينة ابنة مي فاروق قد صعدت على خشبة المسرح وشاركت والدتها الغناء في حفل أحيته الأخيرة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.