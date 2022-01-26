بالصور| أحمد خالد صالح بصحبة زوجته هنادي مهنى في عرض "تماسيح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمد معروف:

حرص الفنان أحمد خالد صالح على التواجد في العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل" الذي تشارك في بطولته زوجته الفنانة هنادي مهنى، لتهنئتها، وتهنئة باقي صنّاع العمل.

كما شهد العرض حضور الفنانة أمل رزق لتهنئة ابنتها الممثلة الشابة لمى كتكت المشاركة أيضا في الفيلم، إلى جانب تواجد الفنان خالد الصاوي وزوجته مي كريم، وعدد من نجوم الفن، بينهم: مصطفى بسيط، زينب العبد، محمد عبدالرحمن، محمد جمعة، أمير شاهين، مصطفى خاطر.

"تماسيح النيل" يبدأ عرضه للجمهور اليوم 26 يناير، تأليف لؤي السيد، بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، سوزان نجم الدين، محمد جمعة، كريم عفيفي، هنادي مهنى، محمد جمعة، محمد ثروت، دينا محسن (ويزو)، بدرية طلبة، إخراج سامح عبدالعزيز.