بالصور| خالد الصاوي بصحبة زوجته في العرض الخاص لـ"تماسيح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمد معروف:

شهد العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل" حضور الفنان خالد الصاوي، بطل العمل بصحبة زوجته مي كريم، وحرصا على التقاط الصور التذكارية معا أمام عدسة الكاميرات.

كما التقطت وسائل الإعلام التي تواجدت لتغطية الحدث صورًا جمعته بالفنان مصطفى خاطر أحد أبطال الفيلم، ظهر فيها الأخير وهو يمازحه.

كما شهد العرض الذي أقيم في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، حضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الفنان مصطفى بسيط، الفنان محمد جمعة، الفنانة أمل رزق، الفنانة لمى كتكت.

"تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، سوزان نجم الدين، هنادي مهنى، محمد جمعة، كريم عفيفي.