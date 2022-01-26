هند صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة استعدادا لـ "البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة هند صبري، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "هند" في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية "جمبسوت" جينز، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت "هند" على الصور قائلة: "جاهزين للبحث عن علا، يوم 3 فبراير".

وتنتظر هند صبري عرض مسلسلها الجديد "البحث عن علا" عبر منصة نتفليكس خلال أيام، ويشاركها بطولة العمل: سوسن بدر، هاني عادل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: خالد النبوي.

"البحث عن علا" هو الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "عايزة أتجوز" الذي عرض عام 2010، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه منذ 12 عاما.