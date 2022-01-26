جوجل يحتفل بذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل محرك البحث جوجل، بعيد ميلاد السندريلا سعاد حسني الـ 79، والذي يوافق اليوم 26 يناير.

سعاد حسني من أهم النجمات في تاريخ السينما العربية، بدأت العمل بالسينما في سن صغيرة، وتحديدا في السادسة عشر من عمرها من خلال فيلم "حسن ونعيمة".

وتوالت البطولات والأعمال الناجحة والمتنوعة التي قدمتها السندريلا، فقدمت أدوار البنت الشقية من خلال أعمال أبرزها: "إشاعة حب، الثلاثة يحبونها، مفيش تفاهم، السبع بنات، الأشقياء الثلاثة، شباب مجنون جدا".

كما قدمت أعمالا تعتبر علامات في تاريخ السينما، منها: "القاهرة 30، بئر الحرمان، الحب الضائع، غروب وشروق، خلي بالك من زوزو، أهل القمة".

وكان آخر أعمال السندريلا فيلم "الراعي والنساء" والذي عرض عام 1991، وشاركها بطولته يسرا، وأحمد زكي.

وفي 21 يونيو 2001، رحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا بالعاصمة البريطانية لندن، وأحاط الغموض وفاتها بشكل مفاجئ، وقيل إنها قُتلت، كما ترددت أقاويل عن انتحارها، ورجح البعض وفاتها بشكل طبيعي عن عمر يناهز 58 عاما.