بالصور.. دنيا بطمة أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت "دنيا" على الصور قائلة: "بدون فلتر"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "جميلة"، و"دنيا الحلوة"، و"نحبك"، و"الله يحفظك يا دنيا"، و"بنت المغرب" وغيرها من التعليقات

وتستعد الفنانة دنيا بطمة لإحياء 3 حفلات غنائية ضمن فعاليات مهرجان شتاء البيضاء، أيام 28 و29 و30 يناير الجاري.

يذكر أن الفنانة المغربية طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "المارياج" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وحققت الأغنية خلال يومين فقط أكثر من 2 مليون مشاهدة.