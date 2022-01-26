ابنة بسام الملا تنتقد سوزان نجم الدين بسبب صورة نشرتها مع والدها من فترة مرضه

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 03:50 صباحاً - قامت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ بحذف صورة نشرتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لترثي من خلالها المخرج الراحل ​بسام الملا​ وذلك بعد انتقاد ابنة الراحل شام لها.

وفي التفاصيل نشرت سوزان صورة تجمعها ببسام الملا أثناء فترة مرضه، في مطار بيروت. وكتبت سوزان بكل حزن: “من آخر لقاءٍ لنا في مطار بيروت فالعام الماضي..كانت رحلةً مليئةً بالألم والشجن معاً..لم أعمل معه كمخرج ولكن جمعتنا لقاءاتٌ إنسانية عديدة تركت في داخلي أثراً جميلاً لن أنساه..رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه”.

لترد عليها شام قائلة: “أنا بنت بسام الملا شام، نحنا عطينا تعليمات لكل أهلنا ما ينزلوا صور بمرضه لتجي إنت تنزلي صورة إلو بوضع هو ما بيرغب حدا يشوفو فيه، إذا بتريدي إمحي الصورة وإذا بدك تنزليلو تعزاية ببعتلك ألف صورة بتورجي العز للآغا”.