فستان زفاف اسود وسباق جري مع عريسها ونهاية صادمة.. شمس الاسطورة تحتفل بزفافها بطريقة غريبة.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 03:50 صباحاً - تعرضت الفنانة السعودية ​شمس الأسطورة​ لموقف محرج للغاية في حفل زفافها من زوجها الإعلامي ​تركي القرني​ بعد انفصالهما.

وقد ظهرا شمس وتركي في الفيديو وهما يتسابقان داخل قاعة الحفل لكنها وقعت وسقطت على الأرض في نهاية السباق.

تألقت الفنانة السعودية في إطلالتها حيث ظهرت بفستان أسود أنيق، حيث اعتبر البعض ان هذه الإطلالة غريبة من نوعها بسبب لون الفستان الاسود.

ووثقت شمس لحظات الحفل عبر مقاطع فيديو قد نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.يذكر أن الثنائي انفصلا مسبقًا عن بعضهما البعض، إلا أن شمس أبدت رغبتها بالعودة إلى زوجها مجددا وتصحيح مسار علاقتهما العاطفية.