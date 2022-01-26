رهف القحطاني تقتحم عالم الغناء وتصدر “شيلة” جديدة بصوتها!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يناير 2022 02:44 صباحاً - اقتحمت مشهورة سناب شات السعودية رهف القحطاني، الشهيرة بـ “وذ نكهة” عالم الغناء وأصدرت شيلة جديدة بصوتها.
وأدت رهف أغنية بعنوان “الدرب شايك” بصوتها، وهي من كلمات عبد الله بن منصور، وتوزيع عبد الله الأهدل.
وقد لاقت الاغنية أصداء ايجابية حيث تجاوز عدد مشاهداتها الثلثاثمائة الف بينما تفاعل المتابعون مع الأغنية التي أدتها رهف القحطاني وجاء في التعليقات: “صوتها مره حلو والشيله على الوجع”، “أداء جميل من وذ نكهة، ياسلام على الموهبة”.
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