بايدن يعتذر لمراسل على الهواء.. شتمه بشكلٍ علني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذر الرئيس الأميركي جو بايدن لأحد المراسلين في قناة “فوكس نيوز” الإخبارية بعد وصفه على الميكروفون بـ”الغبي ابن العاهرة” بعد ظهر الاثنين خلال مؤتمرٍ صحافي في البيت الأبيض.

ووفق موقع سي أن أن، فقد جاءت الشتيمة حين كان الصحفيون يطرحون أسئلتهم على الرئيس الأميركي بعد انتهاء اجتماع مجلس التنافس في البيت الأبيض في ما يخص الجهود المبذولة لخفض الأسعار.

وسأل المراسل، بيتر دوسي، الرئيس الأميركي: “هل ستُجيب عن سؤال التضخم …؟ هل تعتقد أن التضخم مسؤولية سياسية في الانتخابات النصفية المقبلة؟” وأجاب بايدن قائلًا: “إنه أصل عظيم… الكثير من التضخم”، ثم أضاف “يا له من غبي ابن عاهرة”.

ومن جهته، فقد أكّد دوسي أن بايدن اتّصل بهاتفه الشخصي بعد وقت قصير من تبادل الحوار واعتذر عن تصرفه. كما أعلن دوسي أنه سيواصل طرح أسئلة غير متوقعة على الرئيس، الّذي ردّ بطريقة إيجابية على التعليق.