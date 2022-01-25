فن ومشاهير

شقيق جانيت جاكسون كان يضايقها.. نعتها بـ”البقرة”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المغنية جانيت جاكسون للمرة الأولى حقائق عن شقيقها الراحل مايكل جاكسون، تتمثل بمعاناتها في شبابها من اضطراب صورة الجسد بسبب كلامه الجارح.  

وقالت المغنية: “في بعض الأحيان اعتاد مايكل على مضايقتي ونعتي بـ”الخنزير، الحصان، العاهرة، والبقرة”. وتابعت “كنا نضحك سوياً على تلك الأوصاف، ولكن كنت أتألم من الداخل”.   

وكشفت جانيت جاكسون، 55 عاماً، عن مشاكلها في مسلسل وثائقي مؤلف من أربعة حلقات يتم بثه على قناة Sky Documentaries وNow TV.

ويكشف المسلسل، الّذي استغرق صنعه خمس سنوات، كيف كافحت المغنية مع وزنها في صغرها. وقالت جانيت جاكسون: “عندما أشعر بالتوتر أو يزعجني شيء ما، فألجأ فوراً إلى تناول الطعام بكمية كبيرة”. 

واعترفت جاكسون في الوثائقي بأنها وشقيقها مايكل، الّذي توفي عام 2009 عن 50 عاماً، قد ابتعدا عن بعضهما مع تقدمهما في السّنّ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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