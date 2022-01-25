بالصور – كانييه ويست في أوّل ظهور مع حبيبته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ مغني الراب الأميركي، كانييه ويست مع صديقته الحميمة الجديدة جوليا فوكس، للمرة الأولى على السجادة الحمراء في 23 كانون الثاني بباريس.

واختار الثنائي الظهور بإطلالتين متناغمتين حيث اعتمد على ملابس “الدنيم” أو “الجينز” في عرض أزياء دار كنزو بباريس. وارتدى كانييه، 44 عاما، سروالاً وسترة جينز كبيرة الحجم مع حذاء طويل أسود وقفازات ونظارات الشمسية من اللون عينه.

أما بالنسبة للممثلة، 31 عاماً، فقد ارتدت سترة جينز قصيرة تميزت ببعض التفاصيل باللون الذهبي، مع حقيبة يد باللون الأسود وحذاء من “الجينز”.

ويُذكر أن جوليا قد دافعت مؤخراً عن علاقتها مع حبيبها مغني الراب وأصرّت على أنها “لا تحبذ أن تُسلّط عليها الأضواء”.