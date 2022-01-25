مدرسة الأمير أندرو تبرأت منه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أنه لن يبقى للأمير أندرو غير المحامي الخاص به ليدعمه في الأزمة التي يمر بها، فبعد أن جُرِد من ألقابه العسكرية، وحذفته جميع منصات السوشيال ميديا، أعلنت إدارة مدرسة “الأمير أندرو الثانوية” في دارتموث، بمقاطعة نوفا سكوتيا الكندية، الّتي سميت على اسم دوق يورك، أنهم سوف يغيرون اسم المدرسة التي حملت اسمه منذ تأسيسها.

وقال مدير المدرسة كريغ كامبل: “سنقوم بتغيير اسم المدرسة للتحرك في اتجاهٍ مختلف بسبب التقارير السلبية المنتشرة عن الأمير أندرو” بحسب شبكة CNN.

وأضاف أن المقيمين المحليين في ضواحي المدرسة سيقترحون أسماءً جديدة إلى لجنة مؤلفة من ستة أشخاص، ليوافق عليها مركز هاليفاكس الإقليمي للتعليم بشكلٍ نهائي.

وكانت صحيفة الدايلي ميل البريطانية، قد ذكرت نقلاً عن مصدر مقرب من العائلة الملكية، أن الأمير أندرو سيفقد فريق الحماية الخاص به من الشرطة والمرافقين مع بداية شهر فبراير المقبل.

وقال المصدر إن سبب هذه الخطوة أن الأمير قد جُرِّد من ألقابه الرسمية والعسكرية، وعليه لم يعد يملك الحق بالحماية، وسيواجه الدعوى القانونية الموجهة ضده في أمريكا كمواطن عادي.

وفي سياق متصل، أقدم موقع “تويتر” على حذف الحساب الخاص بالأمير أندرو، والذي يحمل صفته الملكية “دوق يورك” من منصته، وكذلك فعل يوتيوب، وجاءت هذه الخطوة بعد أن جردته الملكة إليزابيث من ألقابه العسكرية الفخرية ورعايته الملكية، ووافقت على عدم استخدام صفته الملكية، أي “صاحب السمو الملكي”، بأي صفة رسمية.

ويتوقع أن يقوم إنستغرام وفيسبوك بالخطوة نفسها، إلا أن بعض التطبيقات تستغرق وقتاً أطول في إجراءات الإغلاق.