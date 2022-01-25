الأمير ويليام يشارك في جنازة مدربته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك دوق كامبريدج الأمير ويليام في الجنازة التي أقيمت لمدربة البولو كلير توملينسون Claire Tomlinson التي فارقت الحياة عن عمر ناهز الـ77 عاماً.

وكانت الراحلة، وهي مدربة منتخب بريطانيا السابقة، قد قامت بتعليم الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري أصول البولو منذ نشأتهما، بطلب من والدهما الأمير تشارلز، وكانت تربطهما بها علاقة قوية.

ولم تقتصر علاقة ويليام وهاري بكلير فقط، بل تخطت لتتكون صداقة مع نجليها لوك ومارك، وابنتها إيما، الذين تواجدوا إضافة إلى حوالي الـ200 شخص من الأصدقاء والعائلة في الجنازة.

وفي سياق منفصل، كشف عم الدوقة كيت ميدلتون، غاري غولد سميث، أن الأمير ويليام الغاضب لم يرغب في حضور حفل إزاحة الستار عن تمثال والدته الراحلة الأميرة ديانا مع الأمير هاري، بحسب ما ذكر موقع The News، وقال غاري إن كيت لعبت دوراً كبيراً في إقناع زوجها بوضع الخلافات جانباً والوقوف سوياً أثناء عرض التمثال البرونزي لوالدتهما خلال شهر يوليو من العام الماضي 2021.

وورد في التقرير أن كيت تصرفت بشكل رائع مع الأمير هاري عندما حضر، على الرغم من أن المقابلة التي أجراها مع أوبرا وينفري هو وزوجته كانت قد تسببت لها بالانزعاج.

وقد عملت على تقريب وجهات النظر بين هاري وزوجها، وعلى امتصاص غضب زوجها البالغ من العمر 39 عاماً تجاه شقيقه البالغ من العمر 37 عاماً.