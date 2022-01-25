بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 45 دقيقة مضت التعليقات على نادين نجيم وإليسا وتيم حسن والشاب خالد وغيرهم “مع الشريان” على MBC1 مغلقة

متابعة بتجــرد: يعود الإعلامي داود الشريان إلى الشاشة من خلال البرنامجٍ الجديد “مع الشريان” على MBC1، الذي يحمل طابعاً حوارياً ترفيهياً بعيداً عن السياسة وشؤون الساعة.

أسماءٌ كبيرة دخلت قلوب الجمهور العربي بأدائها المتميز وتاريخها الحافل ونجاحاتها الممتدة عبر سنوات من العطاء والإنجاز، تطلّ ضيوفاً “مع الشريان”، ويحلّ الشريان بدوره ضيفاً عليها في بيوتها، لتأخذ الحوارات طابعاً ودياً خالصاً، يتطرّق فيه الضيف مع المضيف إلى جوانب حياتية وشخصية وإنسانية مختلفة.

من جانبه يصف داود الشريان البرنامج بقوله: “برنامجنا أشبه بجلسة خاصة وودّية بين صديقيْن مقرّبين، فهي بعيدة عن التكلّف والمجاملات و”الكليشيهات” الحوارية المتداولة في كثيرٍ من البرامج التلفزيونية أو الجلسات الرسمية، وأنا بدوري لا ألعب دور المقدّم بل أطلّ كصديق قد يَسأل أحياناً، ويُسألُ في أحيانٍ أخرى، ويتبادل مع صديقه الآراء ويتطرّقان معاً إلى مختلف العناوين والقضايا الخاصة والعامة.”

ويضيف الشريان: “قد يتشارك الصديقان في جلستهما الذكريات، أو يطرحان مسائل وأفكار شخصية وعائلية لا يعلمها عنهما إلاّ المقرّبين، وفي أحيانٍ أخرى تأخذنا الأحاديث عبر الماضي وتحملنا إلى سنوات الطفولة وحضن العائلة، فلا ضيرَ من الحديث أحياناً عن حالة إحباط أو الإفصاح عن مشاعر تفاؤل، فنحن بشر نتحمّس ونتفائل ونُحبَط ونخطط ونحلم بالمسقبل.. وقد تُبحر بنا الأفكار إلى شاطئٍ بعيد أو إنجازاتٍ لربما لم يحنْ أوانها بعد.” ويختم الشريان: “.. ولأن الصديق صورةٌ لصديقه ومرآة له، سنتعرّف عبر البرنامج على جوانب لا يعرفها عن الضيف إلا المقرّبين، فكيف يمضي يومه وما هي هواياته وما هي أحبّ اللحظات إلى قلبه.. كيف يبدأ نهاره وكيف يخطط لعمله ويمارسه يومياً… إلى غيرها الكثير من المواقف الوجدانية والإنسانية التي قد ترسم الضحكة حيناً وتزرف الدمعة أحياناً.”

جديرٌ بالذكر أن الفنانة إليسا هي ضيفة الحلقة الأولى من “مع الشريان” فيما يستضيف البرنامج في حلقاته القادمة أسماء على غرار تيم الحسن وخالد الشيخ ومنى واصف والشاب خالد ونادين نسيب نجيم وسميرة سعيد وعلي عبد الستار ويعقوب الفرحان وعمرو يوسف ونانسي عجرم وهاني شاكر وحاتم العراقي، وآخرين.