“فرق خبرة”.. مغامرة شيقة بين شاب هارب من المشاكل العائلية وفتاة غريبة الأطوار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاب يعاني من ضغوط الحياة العائلية المستمرة بين والديه، يبحث عن متنفس خارج المنزل من خلال الفيلم الكوميدي الرومانسي “فرق خبرة” من تأليف وإخراج شريف نجيب، ومن بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، وهو آخر الأفلام السينمائيّة للممثلة للراحلة دلال عبد العزيز، ويُعرض على “شاهد VIP” مباشرةً بعد دور السينما.

يضيء الفيلم على ناجي، الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات الإنسانية، عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى، وهي فتاة غريبة الأطوار، إلى خوض مغامرة شيقة، والهروب من خلالها من المشاكل العائلية التي لا تنتهي بين والديه، ويشعر عبرها بالحب، وذلك ضمن عمل سينمائي يجمع ما بين الكوميديا والدراما، عن مرحلة النضوج، تلاحق يوميات ناجي، أثناء تعلمه كيفية التحكم في مصيره، بعد أن عاش بصورة دائمة من خلال نظرة المحيطين به إليه.

يشارك في الفيلم إلى جانب الشرنوبي والمفتي وعبد العزيز كل من محمود البزاوي، سينتيا خليفة، طه دسوقي، هشام الشاذلي، علي السبع وآخرين.

يُعرض فيلم “فرق خبرة” اعتباراً من 27 يناير 2021، على “شاهد VIP”.