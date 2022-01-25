"عايزة حقي".. كارولين عزمي تكشف تعرضها للتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة الشابة كارولين عزمي، عن تعرضها للتحرش من قبل أحد الشباب، أثناء قيادتها لسيارتها، ونشرت مقطع فيديو يقوم به شاب بحركة "بذيئة".

وكتبت "كارولين" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "مساء الخير، أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف إني شخص مالوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكلة تخصني سوشيال ميديا".

وتابعت: "باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا، كل اللي عملتوا إني بصتله وبصيت قدامي فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني بإستظراف، روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وأخليه يبطل يضايقني".

واستكملت: "اتفاجأت وهو بيقولي بتصوريني يا بنت ... ساعتها اتخضيت وبدأت أصور بجد وإنتوا هتشوفوا في الفيديو الحركات اللي بإيده والشتايم، وبدأ يقولي تعالي ورايا والحقيقة إني مش عارفة أروح واره فين أو كان عايز يعمل إيه ولانى اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش أصور ١٪؜ من اللي عمله الشخص ده".

وأضافت: "أنا اتشمت واتهانت واتشمت بأهلى بأقذر الشتايم النهارده من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقي لمجرد إنه شخص مريض، أكيد الشخص ده أذى بنات كتير لأنه تقريبا متعود على الحركات دي ومتعود يخوفهم ومش همه حتى إنه يتصور ويتفضح، أنا عايزة حقي يرجعلي".