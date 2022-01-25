فيديو.. لقاء الخميسي ترقص على "الغزالة رايقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية "الغزالة رايقة".

وتفاعل جمهور "لقاء" مع الفيديو، بينما علقت قائلة: "الغزالة رايقة رايقة أوي".

الأغنية حققت نجاحا كبيرا، وقدمها الطفل محمد أسامة والفنان كريم محمود عبدالعزيز ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو" الذي يعرض حاليا بالسينمات.

من ناحية أخرى شاركت الفنانة لقاء الخميسي في بطولة مسلسل "إجازة مفتوحة" المكون من 40 حلقة.

والعمل بطولة: شريف منير، سميحة أيوب، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، نور محمود، محمد العمروسي، أحمد زكري، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.