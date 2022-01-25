وفاء عامر تطلب من جمهورها الدعاء لجلال الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طالبت الفنانة وفاء عامر، جمهورها بالدعاء للفنان الكبير جلال الشرقاوي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت "وفاء" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للفنان الكبير، وعلقت: "الدعاء بالشفاء يا أحبائي لأستاذي العظيم جلال الشرقاوي، بارك الله فيكم".

وكانت قد أكدت عبير الشرقاوي، ابنة المخرج جلال الشرقاوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن والدها أصيب بفيروس كورونا، طالبة من الجمهور الدعاء له بأن تستجيب الرئة سريعا للعلاج، لافتة إلى أنه حاليا في مستشفى العزل، وطلبت الدعاء بأن تستجيب الرئة للعلاج.

جدير بالذكر أن جلال الشرقاوي أحد أشهر مخرجي المسرح في مصر والعالم العربي، كما شارك بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال الفنية، من أشهر أعماله كمخرج: "حودة كرامة"، "الخديوي"، "دستور يا أسيادنا"، "قصة الحي الغربي"، "ع الرصيف"، "عطية الإرهابية"، "بولوتيكا"، "تمر حنة"، "راقصة قطاع عام"، "الجوكر".

وعلى مستوى التمثيل من أبرز أعماله: "الخاتم"، "درب ابن برقوق"، "أيام المنيرة"، "الحب وأشياء أخرى"، "خلي بالك من عقلك"، "البدرون"، "وبقيت الذكريات".