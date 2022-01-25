منى زكي عبر إنستجرام: اكفنا شر أنفسنا والشيطان وأولاد الحرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة منى زكي، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، دعاء للحفاظ على عائلتها.

وكتبت: "اللهم إن عائلتي هم الرضا وأطهر النعم لقلبي، فاسقهم العافية والسعادة بلا منتهى واحفظهم من كل مكروه، اللهم احفظ عائلتى فهم أغلى ما أملك، اللهم احفظني واحفظهم وعافني واعف عنهم واجمع شملنا وألف بين قلوبنا واكفنا شر أنفسنا والشيطان وأولاد الحرام".

وتابعت "منى": "اللهم بارك لي في عمري وأهلي وعملي وفي وقتي وصحتي وفي مالي وفي كافة شئوني وأحوالي".

وكانت الفنانة منى زكي قد تعرضه لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه بـ"جرأة" الدور الذي تقدمه ضمن أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز".

الفيلم يعرض على منصة نتفليكس، ويشارك في بطولته: إياد نصار، نادين لبكي، جورج خباز، عادل كرم.