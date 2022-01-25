وفاة الممثل التركي أيبيرك بيكجان بطل مسلسل "قيامة أرطغرل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين الممثل التركي أيبيرك بيكجان، صاحب شخصية "أرتوك بيه" ضمن أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل".

"بيكجان" دخل المستشفى منذ أشهر بعد إصابته بمرض سرطان الرئة، وخضع لجلسات العلاج الكيماوي،

وأعلنت وسائل إعلام تركية وفاته أمس عن عمر يناهز 51 عاما.

أيبيرك بيكجان ولد في مدينة مرسين التركية في 22 مايو 1970، وبدأ نشاطه الفني عام 1995، وشارك في عدد من الأعمال الناجحة ابرزها: "وادي الذئاب، تاكسي الورد".

ويعد دور "أرتوك بيه" الذي جسده ضمن أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" هو أشهر أدواره على الإطلاق، حيث قدم شخصية طبيب قبيلة الكايي، وظهر بعدة أعمال في القبيلة بداية من عهد سيد قبيلة الكايي “سليمان شاة” في الجزء الأول وحتى الجزء الخامس حيث لازم أرطغرل ولم يتخلى عنه أبدا