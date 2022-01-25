ما الفئة العمريّة التي تستقطبها سيارات Rolls Royce؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

إذا أردت ان تصوّر في ذهنك صاحب سيارة Rolls Royce، لا بدّ أنك ستتخيل شخصا ذا شعر أبيض منتعلا حذاء غولف. ففي النهاية هذا النوع من السيارات العملاقة مصممم للراحة. فطبيعي أن تتخيل أن مالكها شخص غني متقدم في السن.

لكن اذا سألت زبائن rolls royce، فسيقولون لك ان الغاية من شراء هذه السيارة ليس فقط الراحة، انما المركز والمظهر والمتعة.الاستمتاع بمنتج هم محظوظون جدا ان يكونوا قادرين على شرائه بينما لا يزالون شبابا.

اذ ان الشركة أعلنت ان معدل عمر زبائنها هو ٤٣ سنة في الولايات المتحدة وباقي دول العالم، ما يعني أن نسبة كبيرة من زبائن الرولز رويس هم في عمر الثلاثين وحتى العشرين.

وأفادت الشركة بأن المعلومات المجمَّعة في الربع الثالث من ٢٠٢١ تظهر أن سيارات ال rolls royce تجذب الفئة العمرية ما دون ال ٤٣ سنة، وهي تتفوق بذلك على الماركات الفارهة الأخرى كالمرسيديس، أودي، ليكسوس وحتى لامبورغيني.