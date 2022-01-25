شرط غريب يضعه إيلون ماسك لتناول وجبة “ماكدونالدز”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

قال رجل الأعمال الأمريكي، صاحب شركة “تيسلا” للسيارات، إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه على تويتر، إنه مستعد للترويج شخصيًا لـ”ماكدونالدز”، ولكن بشرط غريب.

وكتب أغنى رجل في العالم، وصاحب شركة “سبيس إكس” للفضاء، أنه “سيتناول وجبة شعبية من سلسلة المطاعم العالمية “ماكدونالدز” هابي ميل، وعلى التلفاز(على الهواء)، بشرط أن تقبل الأخيرة بالدفع عن طريق العملة الرقمية دوجكوين”.

يأتي ذلك بعد أن شهدت العملة الرقمية “دوجكوين” ارتفاعا في قيمتها السوقية، بعد تغريدة من الملياردير إيلون ماسك، ‏بشأنها.‏

وأعلن ماسك في تغريدته على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن شركته “تسلا” ستبدأ في قبول عملة “دوجكوين” لشراء بعض منتجاتها.

وعقب إعلان إيلون ماسك، ارتفع سعر “دوجكوين” بنسبة 16 في المئة عند نحو 0.20 دولار، وفقا لموقع”CoinMarketCap” الخاص بالعملات الرقمية.

ومن منتجات “تسلا” المتاحة للشراء بواسطة عملة “دوجكوين” عبر موقعها الرسمي: “سايبر سكواد” للأطفال، التي يتم بيعها مقابل 12020 دوج، ومشبك حزام “غيغا تكساس” مقابل 835 دوج، وصفارة “سايبر” مقابل 300 دوج.