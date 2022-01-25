وفاة إبنة الفنان الراحل ” توفيق الدقن “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يناير 2022 06:57 مساءً - أعلنت جمعية أبناء فناني مصر في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة السيدة ” هالة الدقن ” إبنة الفنان المصري الراحل ” توفيق الدقن ” يوم أمس الإثنين .

فجاء في المنشور : ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة هالة توفيق الدقن، أخت المستشار ماضي توفيق الدقن رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر .. رحم الله الفقيدة وألهم أسرتها الصبر والسلوان ” .

يذكر أن الفقيدة هالة الدقن هى الإبنة الثالثة للفنان توفيق الدقن بعد إبنيه ماضى وفخر الدين .