"بأمنكم أمانة".. ابنة جلال الشرقاوي تطلب الدعاء له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طلبت عبير الشرقاوي، ابنة المخرج الكبير جلال الشرقاوي، الدعاء لوالدها الذي يُعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وكتبت عبير، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "رجاءً الدعاء لبابا بإن المسحة بتاعت كورونا بكره تبقى سلبية علشان يبدأ يستجيب للعلاج.. أنا بأمنكم أمانة لعل وسطنا من هو مستجاب الدعاء".

وكانت قد أكدت عبير الشرقاوي، ابنة المخرج جلال الشرقاوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن والدها أصيب بفيروس كورونا، طالبة من الجمهور الدعاء له بأن تستجيب الرئة سريعا للعلاج، لافتاة إلى أنه حاليا في مستشفى العزل، وطلبت الدعاء بأن تستجيب الرئة للعلاج.

جدير بالذكر أن جلال الشرقاوي أحد أشهر مخرجي المسرح في مصر والعالم العربي، كما شارك بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال الفنية، من أشهر أعماله كمخرج: "حودة كرامة"، "الخديوي"، "دستور يا أسيادنا"، "قصة الحي الغربي"، "ع الرصيف"، "عطية الإرهابية"، "بولوتيكا"، "تمر حنة"، "راقصة قطاع عام"، "الجوكر".

وعلى مستوى التمثيل من أبرز أعماله: "الخاتم"، "درب ابن برقوق"، "أيام المنيرة"، "الحب وأشياء أخرى"، "خلي بالك من عقلك"، "البدرون"، "وبقيت الذكريات".