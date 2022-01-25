حورية فرغلي تنشر صورة عمرها 20 عاما: "ليت الشباب يعود يوما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة حورية فرغلي، صورة لها عمرها 20 عاما، وذلك بعد حصولها على لقب ملكة جمال مصر عام 2002.

الصورة نشرتها "فرغلي" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ليت الشباب يعود يوما".

وعلّق الكثير من متابعي حورية فرغلي على الصورة، وأشادوا بجمالها الحالي والسابق، ومن بينهم الفنانة إيناس عز الدين وكتبت: "كنتي ومازلتي وستظلي قمراً"، والفنانة ياسمين رحمي وكتبت: "ما زلت رائعة" وغيرهما.

وخضعت حورية فرغلي للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى بعد تعرضها للكسر في عام 2014 خلال تمثيلها منتخب مصر للفروسية في إحدى البطولات.

حورية فرغلي من مواليد 18 أكتوبر 1976 في دولة الإمارات، درست إدارة الأعمال بإنجلترا، وبدأت حياتها الفنية عام 2010 عن طريق الصدفة من خلال فيلم "كلمني شكرًا"، وكان ثاني ظهور فني لها من خلال مسلسل "الشوارع الخلفية" عام 2011، ثم انطلقت في العديد من الأدوار بين السينما والتليفزيون.

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل "أيام" والذي عُرض بداية من يوم 23 نوفمبر 2021، على منصة "شاهد"، مع النجوم: شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، ومحمد دسوقي وغيرهم، وتدور أحداثه في 45 حلقة، من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.