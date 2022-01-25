بفستان أسود.. شمس الأسطورة تسابق عريسها أثناء حفل زفافهما والنتيجة مفاجئة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة السعودية "شمس الأسطورة"، بزاوجها مرة أخرى من الإعلامي والأستاذ الجامعي تركي القرني، في مدينة جدة، بعد انفصالهما قبل فترة.

وظهرت شمس، في فيديو نشرته عبر "سناب شات"، وهي ترتدي فستانا باللون الأسود، وتتحدى زوجها بعد أن اتفقت على الدخول معه في سباق ركض داخل القاعة.

وخلعت "شمس" حذائها، ثم التقطت صورا مع صديقتها، وعدت من 1 إلى 3 ثم انطلقت سريعا، لكنها سقطت على الأرض في نهاية السباق.

شمس الأسطورة تعتبر من أشهر شخصيات "سناب شات" في المملكة العربية السعودية، كما أنها مغنية اشتهرت في إحياء الأعراس والحفلات الخاصة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت "شمس الأسطورة" عودة المياة لمجاريها مع طليقها تركي القرني الذي تقّدم لطلب يدها مجدداً، حيث نشرت فيديو يرصد وقوفه أمام باب منزلها حاملاً خاتم الزواج.