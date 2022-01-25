بسبب أزمة "أصحاب ولا أعز"... ياسمين عبد العزيز تدعم منى زكي بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على دعم النجمة منى زكي، والتي تعرضت للانتقادات بسبب فيلمها الأخير "أصحاب ولا أعز".

ونشرت ياسمين عبد العزيز، عبر "ستوري إنستجرام"، عدة صور تجمعها بمنى زكي، تظهران في إحداها مع النجم أحمد حلمي، وفي أخرى مع النجمة غادة عادل، وفي ثالثة مع الفنان كريم محمود عبد العزيز.

جدير بالذكر أن منصة نتفليكس طرحت في 20 يناير الجاري أحدث أعمال الفنانة منى زكي، ويحمل الفيلم اسم "أصحاب ولا أعز" وأثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحاز على العديد من الإشادات النقدية من جمهور وفنانين حرصوا على دعم من شاركوا في الفيلم ضد الانتقادات والهجوم.

فيلم "أصحاب ولا أعز" من إنتاج منصة "نتفليكس" وهو من بطولة النجوم: منى زكي، إياد نصار، جورج خباز، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند بو عبود، ومن إخراج وسام سميرة.