"لما تتخنقوا اعملوا كده".. سمية الخشاب ترقص على أغنية "مني ليك" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة سمية الخشاب، مقطع فيديو ترقص خلاله على أغنية "مني ليك" للنجمة اللبنانية إلين خلف.

الفيديو نشرته "سمية" عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "من فضلكم لما تتخنقوا اعملوا كده".

من ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في موسم مسلسلات رمضان 2021، بمسلسل "موسى"، مع النجوم: محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك" بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب"، في يونيو 2021.