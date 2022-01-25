منال سلامة تنشر صورة من أرشيف مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة منال سلامة، صورة من كواليس تصوير مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" للنجم الكبير الراحل نور الشريف، والنجمة عبلة كامل.

الصورة التي نشرتها "سلامة" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أسرة "الحاج عبد الغفور البرعي"، الأب نور الشريف (عبد الغفور البرعي)، الأم عبلة كامل (فاطمة كشري)، الأبناء: محمد رياض (عبدالوهاب)، حنان ترك (نظيرة)، ناهد رشدي (سنية)، وفاء صادق (بهيرة)، منال سلامة (نفيسة - نوفا).

وعلّقت سلامة على الصورة، قائلة: "صورة من أرشيف مسلسل لن أعيش في جلباب أبي".

مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عُرض عام 1996، ويتكون من 36 حلقة، سيناريو وحوار مصطفى محرم، عن قصة إحسان عبدالقدوس، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد توفيق.