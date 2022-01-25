نهاية صادمة.. كيف استقبل الجمهور الحلقة الأخيرة من مسلسل "أنا وهي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حقق مسلسل "أنا وهي" للنجوم أحمد حاتم وهنا الزاهد وأشرف عبد الباقي؛ نجاحا كبيرا على مدار 18 حلقة عُرضت على قناة CBC، وشهد مساء أمس عرض الحلقة الأخيرة من العمل.

وتباينت ردود فعل الجمهور على نهاية المسلسل وحال الثلاثي "سليم وهند والدكتور شيرين"، ومن بين التعليقات: "نهاية عجيبة صدمة صراحة"، "ياختاي هي التهيؤات رجعت تاني"، "يعني هند طلعت تخيل إيه الهبل دا.. يا ريتني ذاكرت للامتحان ومسمعتهوش"، "كل ده وكان بيتخيل"، و"عاوزة رقم دكتور شيرين حالاً".

وأيضا من بين التعليقات: "نهاية غير موفقة مينفعش أعيش الواقع مبني على الوهم والتخيل دي انتكاسة حضرتك عالم تاني في عقلي وبس"، "كل دا كان بيتهيأله وإحنا اللي صدقنا"، "جماعة متهزروش بى اللي مخبي نهاية المسلسل يطلعه لو سمحتوا"، "يعني الحلقات كلها تهيؤات!!"، و"كانت متوقعة جدا وعمالة ادعي من أول المسلسل ميبقاش كدا بس أعوذ بالله منكم" وغيرها.

مسلسل "أنا وهي" تدور أحداثه حول معاناة أحمد حاتم وهنا الزاهد، من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها شخصية مندفعة وتصرفات عدوانية، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبدالباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.

المسلسل بطولة النجوم: هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.